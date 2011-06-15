Глава ДНР рассказал об оперативной ситуации в зоне СВО.

Российские Вооруженные силы закрепились в районе населенного пункта Торское на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал журналисту Владимиру Соловьеву глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, выступая в эфире проекта "Соловьев Live".

Краснолиманское направление. Мы видим, что и закрепились на более выгодных позициях в районе Торского сейчас бойцы. Денис Пушилин, глава ДНР

На Красноармейском направлении СВО армия киевского режима перебрасывает дополнительные резервы, включая подразделение националистического батальона "Азов"* (запрещенная на территории России террористическая и экстремистская организация). Эти события происходят в преддверии саммита "Россия-США" на Аляске. Российские войска, в свою очередь, перерезают логистику украинских военнослужащих, вытесняя противника с их укрепленных позиций. ВСУ занимается обороной на неподготовленных или на недостаточно подготовленных рубежах СВО.

