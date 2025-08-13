Глава ДНР рассказал о боях с ВСУ в зоне СВО.

Вооруженные силы страны полностью контролируют ситуацию на линии фронта в ДНР. Соответствующее заявление сделал журналисту Владимиру Соловьеву глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, выступая в эфире проекта "Соловьев Live". Российский чиновник добавил, что определенные успехи фиксируются на границе Днепропетровской области. Дополнительно бойцы продвигаются по территории после освобождения населенного пункта Часов Яр. Эксперт из нового региона уточнил, что говоря в целом о линии фронта, сейчас ситуация полностью контролируемая для отечественных подразделений.

И это касается практически каждого направления, будь это Великоновоселковское направление, где сейчас основные бои, Александрограда, но это уже <...> границы Днепропетровской области. И мы видим там определенные успехи, несмотря на то что противник еще имеет возможность сопротивляться. Денис Пушилин, глава ДНР

Военные ВСУ стали чаще сдаваться в плен на Константиновском направлении.

Фото и видео: Вконтакте / СОЛОВЬЁВ LIVE