Денис Пушилин сообщил о последних новостях с фронта СВО.

Поступает информация об увеличивающемся количестве военнопленных из числа солдат Вооруженных сил Украины в районе Клебан-Быкского водохранилища и близлежащих населенных пунктов на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике. Соответствующее заявление сделал журналистам телеканала "Россия-24" глава ДНР Денис Пушилин. Российский чиновник указал, что на данном оперативном направлении специальной военной операции после освобождения ВС РФ населенного пункт Яблоновка из-под контроля киевского режима улучшились позиции отечественных боевых подразделений. Сейчас там создаются все предпосылки для дальнейшего продвижения армии в направлении города Константиновка.

Также мы фиксируем поступающую информацию о увеличивающемся количестве пленных со стороны вооруженных формирований Украины в районе Клебан-Быкского водохранилища и рядом лежащих населенных пунктов. Денис Пушилин, глава ДНР

ВС РФ серьезно нарушили логистику ВСУ в Красноармейске и Димитрове ДНР.

Фото: Telegram / Пушилин Д.В.