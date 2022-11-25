Мобилизованные граждане помогут одному из батальонов ДНР.

Бойцов 1-й Славянской бригады Донецкой народной республики готовят к штурму позиций под Авдеевкой. Военные проходят занятия по тактической подготовке, ведению боя, штурму укрепленных позиций противника и медицине с гражданами, которые прибыли в регион по частичной мобилизации. Они станут пополнением одного из батальона ДНР.

Мы готовим штурмовые группы для занятия огневых позиций противника под Авдеевкой. То есть, это подразумевает под собой обучение личного состава - брать укрепленные, долговременные позиции противника, который он делал не один год. офицер народной милиции ДНР

Напомним, что населенный пункт Авдеевка находится в двадцати километрах от города Донецка. Сейчас он находится под временной оккупацией вооруженных формирований Украины (с июня 2014 года). С февраля 2014 года по февраль 2022 года Вооруженные силы Украины сформировали вокруг пункта глубоко эшелонированное кольцо обороны. Специалисты отметили, что артиллерия и ракеты бьют по Донецку именно с данного направления.

Новейшая подлодка "Магадан" произвела пуски "Калибров" в Японском море.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости