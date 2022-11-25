Новейшая подлодка "Магадан" произвела пуски "Калибров" в Японском море

Ракеты успешно поразили морскую и наземную цели.

Российская новейшая дизель-электрическая подводная лодка "Магадан" произвела запуски "Калибров" в акватории Японского моря. Соответствующей информацией с журналистами поделились в пресс-службе Минобороны России. Специалисты уточнили, что подлодка Тихоокеанского флота РФ находилась в подводном положении, стреляя как по морской, так и наземной мишени. Перед данной миссией экипажи подлодки скрытно проник в указанный в задании район. Дальность стрельбы ракетами составила свыше тысячи километров.

Первой ракетой успешно поражена морская цель — щит-мишень, имитирующий надводный корабль условного противника. Вторая ракета в расчетное время поразила береговую цель на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае. пресс-служба Минобороны РФ

Стоит уточнить, что безопасность ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота (ТОФ), а также боевые самолеты и беспилотники морской авиации. "Магадан" является третьей подлодкой из шести, создаваемых в рамках проекта 636.3. На вооружение на встала с октября 2021 года. В боевой состав подлодку приняли в Петербурге, после чего она направилась в Тихий океан через Северный морской путь.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости