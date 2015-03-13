В Кронштадт на вечную стоянку приплыла подводная лодка "Ленинский комсомол"

Именно с этой лодки началось становление отечественного атомного подводного флота.

В "Остров фортов" на самоходных осях доставили атомную подлодку К-3 "Ленинский комсомол". Первая советская подлодка стала центральным экспонатом музея военно-морской славы. Об этом рассказали 13 октября в пресс-службе Смольного.

Именно с этой лодки началось становление отечественного атомного подводного флота. "Ленинский комсомол" нёс боевую службу порядка 30 лет. После вывода из состава флота подводной лодке грозила утилизация. Она хранилась на судоремонтном заводе "Нерпа". С 2020 года "Остров фортов", ВМФ России и "Объединённая судостроительная корпорация" совместно начали проект по сохранению лодки в качестве центрального экспоната Музея военно-морской славы — одного из важнейших объектов кронштадтского туристско-рекреационного кластера.

Фото: пресс-слжуба Смольного