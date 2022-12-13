Минобороны РФ: на Купянском направлении уничтожено более 30 украинских военных

Вооруженные силы России уничтожили более 30 украинских военных на Купянском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Российские войска наносили удары артиллерией и армейской авиацией по подразделениям украинских войск в районах населенных пунктов Кисловки, Берестовое и Новоселовское (ЛНР). Также были уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника в районах населенных пунктов Кисловка, Ольшана, Табаевка, Крахмальное и Першотравневое.
Потери украинских войск помимо военных составили две боевые бронированные машины.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили пять украинских беспилотников.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все