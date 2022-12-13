Минобороны РФ: российские ПВО сбили пять украинских беспилотников

Российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Старобельск, Червонопоповка, Софиевка (ЛНР) и Никольское (ДНР). Кроме того, российские ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Молочанск и Чистополье (Запорожская область).
Ранее Минобороны заявило о продолжении наступления ВС России на донецком направлении.
Видео: Минобороны России
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