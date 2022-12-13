Минобороны заявило о продолжении наступления ВС России на донецком направлении

Игорь Конашенков рассказал о ходе СВо за сутки.

Вооруженные силы России заявили о продолжении наступления на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции. Официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга с журналистами от 12 января рассказал о том, что противник лишился еще около 70 человек личного состава, а также одного танка, трех бронированных машин и четырех единиц автомобильной техники.

В результате авиационных ударов и огня артиллерии безвозвратные потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, а также один танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил, что на Южно-Донецком направлении военными нанесено комплексное огневое поражение по позициям ВСУ в районах Новомихайловки и Пречистовки, расположенных на территории Донецкой народной республики. Там ВС РФ ликвидировала до 30 человек, две боевые бронированные машины, три автомобиля.

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Фото и видео: Минобороны России