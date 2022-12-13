Российские силы уничтожили три "Града" в Харьковской области и ДНР

В Минобороны РФ рассказали о ликвидации гаубиц и РЛС на СВО.

Российские Вооруженные силы уничтожили три реактивных систем залпового огня "Града", размещенные на территории Харьковской области (населенные пункты Купянск, Петропавловка) и Донецкой народной республики (около Ивановки) за последние сутки проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 12 января сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что дополнительно военные во время контрбатарейной борьбы поразили две американские гаубицы М777 и М109 "Паладин".

На огневых позициях уничтожены в районах населенных пунктов Лозовое и Песчаное, две самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" в районах населенных пунктов Бурлацкое Донецкой народной республики и Орехов Запорожской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил, что в районе населенного пункта Лозовое была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50..

Пара "Грачей" на малых высотах: кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне СВО.

Фото и видео: Минобороны России