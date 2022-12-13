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Пара "Грачей" на малых высотах: кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне СВО

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Минобороны показало работу штурмовиков.

В пресс-службе российского министерства по обороне показали работу пар "Грачей", которую экипажи выполняют  на малых высотах в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Речь идет о действиях штурмовиков Су-25 от Воздушно-космических сил РФ. Специалисты объяснили, что в результате боевого применения военными были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции, а также бронированная техника противника. 

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что представители инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному вылету в зоне СВО.

Российские артиллеристы атаковали позиции ВСУ из гаубиц "Акация".

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, грачи, сво, су-25
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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