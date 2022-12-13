Пара "Грачей" на малых высотах: кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне СВО

Минобороны показало работу штурмовиков.

В пресс-службе российского министерства по обороне показали работу пар "Грачей", которую экипажи выполняют на малых высотах в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Речь идет о действиях штурмовиков Су-25 от Воздушно-космических сил РФ. Специалисты объяснили, что в результате боевого применения военными были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции, а также бронированная техника противника.

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что представители инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному вылету в зоне СВО.

Российские артиллеристы атаковали позиции ВСУ из гаубиц "Акация".

Фото и видео: Минобороны России