Бойцы ЦВО ежедневно уничтожают силы ВСУ на СВО.

Российские артиллеристы атаковали позиции Вооруженных сил Украины из гаубиц 2С3 "Акация".Об этом рассказали представители пресс-службы министерства по обороне России. Специалисты пояснили, что задача выполнялась военнослужащими Центрального военного округа. Стоит отметить, что бойцы в ежедневном режиме ликвидируют технику, живую силу и огневые позиции противника.За точностью стрельбы установок следят операторы беспилотных аппаратов, авиации. При необходимости проводится корректировка огня. Военные отметили, что данный метод работы позволяет наносить ВСУ максимальный ущерб.

Экипажи самоходных 152-мм артиллерийских установок 2С3 "Акация" ЦВО ежедневно уничтожают позиции, технику и живую силу ВСУ. пресс-служба Минобороны России

Напомним, что боевые расчеты укомплектованы не только военнослужащими, работающими на СВО по контракту, но также добровольцами. После поражения целей личный состав батареи гаубиц покидает занимаемые позиции и укрывается в блиндажах.

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Фото и видео: Минобороны России