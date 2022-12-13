"РИА Новости": в ЛНР нашли схрон диверсантов, планировавших теракты

Тайник был выявлен сотрудниками МГБ ЛНР совместно с представителями МВД.

В ЛНР нашли схрон диверсантов, планировавших теракты в Луганске. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Тайник был выявлен сотрудниками МГБ ЛНР совместно с представителями МВД. Установлено, что содержимое найденного предназначалось для совершения диверсионно-террористических актов в Луганске.

Также сообщается, что в тайнике обнаружили несколько пулеметов, гранатометы, патроны различного калибра, в том числе иностранного производства, выстрел к пушке 2А28. Заряды, не подлежащие изъятию, уничтожены на месте обнаружения схрона.

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Видео: Минобороны России