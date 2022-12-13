Глава Украины оценил списки по лишению гражданства Украины.

Зеленский призвал лишать гражданства украинцев, имеющих российский паспорт. Соответствующее заявление глава государств сделал в ходе совместной пресс-конференции с президентами Литвы и Польши, которая проводилась во Львове. Ранее политик объявил о том, что одобрил постановление о лишении гражданства страны ряда депутатов из запрещенной на Украине движения "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.

Наше задание, чтобы все люди, имеющие двойное, тройное гражданство, включая гражданство РФ, имеющие духовное или политическое влияние на нашу страну, все эти люди обязательно должны оставаться только с одним гражданством, российским, и жить в соответствующем государстве. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский заявил на церемонии "Золотой глобус", что третьей мировой войны не будет.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України