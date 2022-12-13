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Зеленский заявил на церемонии "Золотой глобус", что третьей мировой войны не будет

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Глава Украины считает, что Киев побеждает в сражении против Москвы.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил на торжественной церемонии "Золотой глобус" о том, что третьей мировой войны не будет. Глава государства выступил на мероприятии, организованном в Лос-Анджелесе. по видеосвязи. Политик сделал обращение к участникам церемонии вручения наград ассоциации от иностранной прессы Голливуда.

Первая мировая война забрала миллионы жизней. Вторая мировая война забрала десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия.

Владимир Зеленский, президент Украины

Конгрессмен США Госар раскритиковал Зеленского за отказ от перемирия на Рождество.

Фото и видео: YouTube / Sky News Australia

Теги: владимир зеленский, золотой глобус, третья мировая война
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, События на Украине,

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