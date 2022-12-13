Он не удивлён, что украинский лидер отказался от мира.

Член палаты представителей США Пол Госар раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского отказаться от перемирия с Россией на Рождество. Об этом он написал в своём официальном профиле в американской соцсети.

Неудивительно, что Зеленский отказался от мира. Безнравственно финансировать этот конфликт. Пол Госар, член палаты представителей США

Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский добавил, что решение Зеленского стало ещё одним напоминанием о том, что преступный киевский режим готов пожертвовать Украиной и народом ради геополитических игр.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина о прекращении огня в Рождество. Такое решение он принял на фоне призыва патриарха Кирилла.

Фото: ru.wikipedia.org