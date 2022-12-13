Житель Соледара сообщил о французских БТР в городе накануне освобождения

Очевидец вспомнил о технике, которая прибывала в город со стороны ВСУ.

Житель освобожденного из-под контроля Вооруженных сил Украины города Соледара сообщил о французских БТР, которые находились на территории накануне. В интервью журналистам "РИА Новостей" мужчина объяснил, что за три дня до того, как Минобороны РФ объявило о контроле над городом российскими военными, иностранная четырехколесная техника от компании "Рено" стояла в жилых кварталах. Потом на тех же точках размещались бронированные автомобили "Казаки".

Буквально за неделю до прихода российской армии непосредственно в город три дня стояли штук семь БМП - конкретно в секторе нашего двора. А до этого просто так по городу ездили. воспоминания очевидца

Житель отметил, что несколько раз среди украинских военных слышал речь на английском языке.

Житель Соледара заявил об огромных потерях ВСУ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости