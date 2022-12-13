Житель Соледара сообщил о французских БТР в городе накануне освобождения

Житель освобожденного из-под контроля Вооруженных сил Украины города Соледара сообщил о французских БТР, которые находились на территории накануне. В интервью журналистам "РИА Новостей" мужчина объяснил, что за три дня до того, как Минобороны РФ объявило о контроле над городом российскими военными, иностранная четырехколесная техника от компании "Рено" стояла в жилых кварталах. Потом на тех же точках размещались бронированные автомобили "Казаки".
Буквально за неделю до прихода российской армии непосредственно в город три дня стояли штук семь БМП - конкретно в секторе нашего двора. А до этого просто так по городу ездили.
воспоминания очевидца
Житель отметил, что несколько раз среди украинских военных слышал речь на английском языке.
Житель Соледара заявил об огромных потерях ВСУ.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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