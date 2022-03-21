Житель Рубежного: с улиц города не успевают убирать тела погибших

Житель Рубежного рассказал, что "люди живут в подвалах", а пострадавших насчитывается "сотни, если не тысячи". Коммунальные и ритуальные службы в городе не работают. По его словам, не вызвать даже скорую.

Жители Рубежного в Луганской народной республике (ЛНР) не успевают убирать тела с улиц. Счет погибших идет на десятки человек. Об этом рассказал местный житель.

На улицах постоянно слышны выстрелы. Уличные бои идут без перебоя. В Народной милиции ЛНР утверждали, что бои за город продолжаются на окраинах. В субботу украинские силовики начали стрелять по мирным жителям. Они хотели помешать эвакуации людей на подконтрольные ЛНР территории.

Житель Рубежного рассказал, что "люди живут в подвалах", а пострадавших насчитывается "сотни, если не тысячи". Коммунальные и ритуальные службы в городе не работают. По его словам, не вызвать даже скорую. Людям приходится самостоятельно оказывать себе помощь. Централизованная эвакуация в городе отсутствует.

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Видео: Telegram / РИА Новости