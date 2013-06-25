Белый дом готовит новый пакет санкций против России

Санкции будут расширены в отношении большего количества целей. Речь идет о стратегический важных направлениях российской экономики: нефти, газе.

Администрация Белого дома готовит новый пакет санкций против России. Ограничения коснутся банков и незатронутых секторов экономики, в частности энергоносители. Об этом в интервью CBS сообщил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.

Журналисты поинтересовались у Сингха, какие рестрикции готовит Вашингтон против Москвы. По его словам, санкции будут расширены в отношении большего количества целей. Речь идет о стратегический важных направлениях российской экономики: нефти, газе. Сингх не стал конкретизировать, но предположил, что президент РФ Владимир Путин догадывается о чем идет речь.

По мнению американской стороны, прогнозы экономического развития России выглядят негативно. Сингх подчеркнул, что "дипломатия никогда не умрет". По его оценке, "всегда есть возможность отступить от края пропасти".

Напомним, что в Соединенные Штаты смогут отменить санкции только в случае прекращения военной спецоперации на Украине. Сингх подчеркнул, что пока Вашингтон не подошел к этому моменту. Он уверен, что, вводя санкции, администрация Белого дома демонстрирует свою решимость.

Ранее мы сообщили, что в Германии предсказали начало мирового кризиса из-за Украины.

Видео: CBS News