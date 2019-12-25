Житель Риги: проблема русских в Прибалтике разрешится естественным путем

Местный житель вспомнил о движении за независимость во время распада СССР.

Проблема русских в Прибалтике разрешится естественным путем. Такое заявление иностранец сделал в интервью изданию "Лента.ру". По мнению эксперта, романтика периода борьбы за независимость сейчас в стране изменилась на прагматические отношения. Виктор, проживающий на территории столицы Латвии уточнил, что в молодости он поддерживал движение за независимость республики, но при этом чувствовал "единение" с русскими. Однако после достижения независимости чиновники начали проводить антироссийскую политику.

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Очевидец полагает, что в те времена русскоязычному населению, которые отождествляли себя исключительно с РФ было непросто. По словам иностранца, спустя 30 лет после обретения независимости прибалтийских республик мужчина ощущает, что его мечты "не сбылись".

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