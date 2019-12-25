Житель Луги с пулевым ранением самостоятельно добрался до больницы в Петербурге

На пострадавшего напал мужчина, сейчас его разыскивает полиция.

Полицейские приступили к розыску нарушителя порядка, избившего и выстрелившего в голову 48-летнего жителя Луги из травмата. О нападении неизвестного человека сообщил сам потерпевший. По информации 78.ru, он самостоятельно смог добраться до Мариинской больницы в Петербурге после случившегося.

Как заявили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, злоумышленник нанес мужчине увечья с помощью арматуры и травматического пистолета. Его жертву госпитализировали в тяжелом состоянии.

У потерпевшего диагностированы касательное огнестрельное ранение головы, черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, переломы нескольких ребер и разрыв селезенки.

Ранее мы сообщили о том, что полицейские раскрыли хищение 21 миллиона рублей на замене камер на трассах в Ленобласти.

Фото: Piter.TV