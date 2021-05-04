Полицейские раскрыли хищение 21 миллиона рублей на замене камер на трассах в Ленобласти

Вместо 14 комплексов, которые делали бы и фото, и видео, были установлены комплексы лишь с фотосъемкой.

Полицейские раскрыли схему хищения 21 миллиона рублей, которые были украдены во время обновления системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным следствия, в ноябре 2020 года один из руководителей профильного казенного учреждения Ленобласти при организации конкурса обеспечил заведомо завышенную стоимость работ. В итоге в аукционе победу одержала аффилированная коммерческая структура.

После этого сообщники чиновника поставили оборудование. Однако, вместо 14 комплексов, которые делали бы и фото, и видео, были установлены комплексы лишь с фотосъемкой.

"Сэкономленные" деньги были обналичены через подставные фирмы. Один чиновник и два директора коммерческих фирм задержаны. Расследование продолжается, так как у правоохранителей есть подозрение, что таким же способом были "установлены" еще 27 комплексов на 69 млн рублей.

Фото: Piter.tv