Житель Лодейного Поля жестоко избил свою жену

Мужчину задержали через месяц после инцидента, он подозревается в нанесению тяжкого вреда здоровью супруге.

В начале лета, 11 июня, в больницу города Лодейное Поле доставили 42-летнюю женщину с травмами живота, перитонитом и гематомой брюшной стенки. Как выяснилось, увечья пациентка получила от собственного супруга во время ссоры. Мужчину задержали через месяц, 11 июля. Об этом стало известно Piter.TV.

Медики оценили состояние пострадавшей как средней степени тяжести. По результатам проведённой судебно-медицинской экспертизы, задержанный нанес здоровью супруги тяжкий вред. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело, обстоятельство произошедшего уточняются правоохранителями.

Ранее мы сообщили о том, что работнику магазина, который избил петербурженку, продлили срок задержания.

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