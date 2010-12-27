В Кировском районе житель Карачаево-Черкессии избил рабочего

Подозреваемого задержали по "горячим" следам.

В ночь на 20-е июня у дома 10 по проспекту Маршала Жукова произошла драка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Во время внезапной ссоры мужчина руками и ногами избил 36-летнего рабочего. Потерпевшего доставили в больницу с серьезными травмами головы.

По "горячим" следам сотрудники полиции Кировского района на основании статьи 91 УПК РФ задержали 38-летнего подозреваемого из Карачаево-Черкесской республики.

По факту произошедшего следователи УМВД России по Кировскому району возбудили уголовное дело по части 1 статьи111 УК РФ.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти задержали мужчину за незаконный сбыт наркотиков.

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