В Ленобласти задержали мужчину за незаконный сбыт наркотиков

У задержанного изъяли около 160 г различного вещества.

В Ленобласти задержали мужчину, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Сотрудники полиции изъяли у мужчины около 160 г различного вещества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили в доме №17 в поселке Пески гашиш, метамфетамин и МДМА общей массой 46 г. Также в личном автомобиле подозреваемого нашли гашиш и метамфетамин массой 116 г.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Подозреваемого заключили под стражу.

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Фото: Piter.TV