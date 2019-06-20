Путин выступил против либерализации антинаркотического законодательства

Президент отметил необходимость усиления контроля за деятельностью правоохранительных органов.

Президент РФ Владимир Путину выступил против ослабления уголовного преследования для людей, обвиняемых в сбыте и хранении наркотиков. Об этом он сообщил во время "Прямой Линии".

У нас много обвинительных приговор в сфере оборота наркотиков. 26 процентов сидельцев – находятся в тюрьме по статьям за оборот наркотиков. Нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд – нет! Потому что угроза очень велика. И если человек замешан в этом, то нужно нести ответственность,

- Владимир Путин

Глава РФ вспомнил недавний случай с задержанным журналистом "Медузы" Иваном Голуновым, у которого были обнаружены наркотики. В ходе эскпертизы было установлено, что в крови корреспондента следов запрещенных веществ нет и уголовное дело против него было прекращено.

Надо наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов. Чтобы ради галочки людей не сажали. Например, показательный случай - с журналистом Иваном Голуновым. Виновные генералы были уволены. Будут проведены все мероприятия по поиску других причастных. Самое главное – наладить контроль. Возможно, имеет смысл сделать контролирующий орган внутри МВД и ФСБ.

- Владимир Путин

Видео: Прямая Линия с Владимиром Путиным