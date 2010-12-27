Житель Индии проиграл жену в карты и разрешил ее насиловать

Жена обратилась за помощью в полицию, но служители порядка долго и упорно не хотели принимать ее заявление.

В Индии мужчина проиграл в карты свою супругу. Сейчас его ждет судебное разбирательство.

Мужчина в приятельской компании сел играть в покер и сильно проигрался. Поставить ему было уже нечего, и он поставил на кон свою жену. Мужчина снова проиграл. Женщина попыталась спрятаться у родственников, но проигравшийся супруг вернул жену и отдал для вседозволенных сексуальных развлечений группе картежников.

После группового изнасилования женщина обратилась за помощью в полицию. Но служители порядка не хотели долго принимать заявление у пострадавшей. Ей все же удалось добиться своего. Мужа и группу насильников ждет судебное разбирательство.

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Фото: HUE