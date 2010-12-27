Украинский подросток - игроман зарезал родного дедушку из-за выключенной игры

Дедушка выключил компьютер, разъяренный внук 5 раз ударил ножом пожилого мужчину.

В Николаевской области Украины 16-летний внук убил родного дедушку из-за выключенного компьютера.

Дочь с внуком и мужчина жили отдельно, но дедушка регулярно помогал делами и деньгами семье дочери. В очередной раз дедушка приехал в гости и стал косить траву. Пожилому мужчине понадобилась помощь 16-летнего внука, который был увлечен компьютерной игрой. Мужчина подошел и выключил компьютер. Разъяренный внук 5 раз ударил дедушку ножом, два удара пришлись в область сердца.

После содеянного внук сам вызвал полицию и признался в убийстве деда. Молодой человек характеризуется с не очень хорошей стороны. К учебе в колледже он относился не должным образом, не помогал матери. Много времени проводил за играми.

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