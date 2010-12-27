Астраханец перерезал горло своей престарелой бабушке и пошел спать

Мужчина в состоянии наркотического опьянения жестокого избил свою родственницу и зарезал.

В Астрахани 37-летний наркоман жестоко расправился со своей 89-летней родственницей.

Днем, 5 августа, в своей квартире было обнаружено тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти. Женщина была жестоко избита, а затем ей перерезали горло осколком стекла. В убийстве пенсионерки подозревается родственник убитой, который спал в соседней комнате.

Сообщается, что родственник проживал вместе с убитой пенсионеркой и называл ее бабушкой.

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Фото: spectatorau