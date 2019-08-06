В Нижнем Тагиле пьяный мужчина выстрелил в голову первокласснику из пневматики

Врачи всю ночь боролись за жизнь маленького пациента. Его состояние удалось стабилизировать и ему предстоит операция.

В Нижнем Тагиле мужчина в состоянии алкогольного опьянения прострелил голову 7-летнему мальчику из пневматического ружья.

Трагедия произошла накануне утром, 5 августа, в районе коллективных садов под Нижним Тагилом (Свердловская область). Пьяный мужчина 1984 года рождения упражнялся в стрельбе по банкам недалеко от места, где дети катались на "тарзанке". Один из выстрелов угодил мальчику, который ждал своей очереди.

Мальчика доставили в реанимацию города Нижнего Тагила в крайне тяжелом состоянии. Мальчик был без сознания в коме. Затем ребенка экстренно перевели в Екатеринбург. Пуля находится в полости черепа. Всю ночь медики пытались спасти жизнь мальчику, и только к утру им удалось стабилизировать его состояние. Сейчас мальчику предстоит операция на головном мозге.

Мужчина после содеянного скрылся. Но сотрудникам МВД удалось быстро обнаружить его местонахождение. У него изъяли 2 пневматические винтовки "Иж" и Quattro Trigger. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью". Дело передано в следственный комитет.

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Видео: Piter.TV архив