Жириновский пригрозил антипрививочникам тюремным заключением

Он уверен, что отказывающиеся от вакцинации "будут заражаться и умирать".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что после выборов в Государственную Думу в РФ стоит ужесточить наказание для тех граждан страны, который отказываются вакцинироваться от COVID-19. Об этом он сказал в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По словам политика, отказывающиеся от прививки "будут заражаться и умирать".

Если человек, у которого обнаружен коронавирус, имел контакты с кем-то, и кто-то из этих людей заболел, - все, тюрьма, ибо вы заразили. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР

Он подчеркнул, рано или поздно россияне столкнуться с тем, что им придется пройти курс вакцинации от COVID-19, иначе, по словам политика, население РФ будет постепенно вымирать.

Ранее председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил за введение обязательной вакцинации населения РФ от коронавируса. По его словам, добровольная вакцинация может погубить россиян, поэтому следует принудить каждого жителя страны к прививкам от COVID-19.

Видео: Youtube/Радио Комсомольская Правда