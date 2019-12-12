Он призывает ввести санитарное просвещение.

Владимир Жириновский предложил не брать на работу россиян без прививок. Глава партии ЛДПР также предложил ввести в России санитарное просвещение. Жириновский также считает, что россияне не должны стесняться от слова презерватив. Об этом парламентарий заявил во время слушаний по теме иммунопрофилактики инфекционных болезней.

Политик также вспомнил случай, когда его родная тетя заразилась оспой. Причиной стал старый православный обычай целовать на похоронах гроб. Женщина получила инфекцию от гроба погибшей девочки, которая скончалась от оспы

Где санитарное просвещение? Давайте объяснять. К гробу вообще подходить не надо прокомментировал спикер Госдумы

Ранее Piter.tv писал о том, что инвалиды III группы получат дополнительное право на бесплатную парковку.

Фото: Piter.tv

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