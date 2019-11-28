Изменения вступят в силу с лета 2020 года.

Инвалиды III группы получат дополнительное право на бесплатную парковку. Изменения вступят в законную силу с 1 июля 2020 года. Нормы предусматривают выделение на всех стоянках общего пользования специальных мест. Сейчас на них могут парковаться только люди с ограниченными возможностями I и II групп. Об этом сообщили в "ТАСС".

Это право распространится и на категорию III с ограничениями в передвижениях 1,2 или 3 степени. Льготники должны получить опознавательный знак на автомобиль. Тем, кто получил соответствующую наклейку до начала июля, сохранят свои права и после.

Напомним, что правки вносятся в часть 9 статьи 15 федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ".

Ранее Piter.tv писал о том, что Жириновский раздал деньги "холопам" и "крепостным".

