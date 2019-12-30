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Жириновский раздал деньги "холопам" и "крепостным"

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Политика сняли на Красной площади.

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский раздавал деньги на Красной площади деньги. Ролик из Москвы опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, как политик раздает людям 1000-рублевые купюры. При этом он говорит: "Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы". За кадром слышно, как его помощники просят отходить тех, кто взял деньги. 

Очевидцы рассказали, что помимо купюр, Жириновский раздавал только что купленные сувениры и чебуреки.

Видео: YouTube / DARK SIDE
Фото: ВК/Владимир Жириновский

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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