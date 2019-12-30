Он также хочет запретить работу МФО и коллекторов.

Владимир Жириновский предложил простить долги россиян по кредитам. На данный момент эта сумма достигает 40 миллиардов рублей. Глава ЛДПР считает, что в стране следует ликвидировать МФО и коллекторские агентства. Об этом политик написал в своем аккаунте в Twitter.



Спикер заявил, что из-за деятельности этих компаний население оказалось в трудном финансовом положении. Депутат Госдумы заявил, что микрофинансовые организации загнали граждан страны в кабальные условия.

Ранее Piter.tv писал о том, что Жириновский объяснил свои слова о "крепостных и холопах".

Фото: Twitter/Владимир Жириновский

Видео: Instagram/zhirinovskiy