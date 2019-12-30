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Жириновский предложил простить долги россиян по кредитам

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Он также хочет запретить работу МФО и коллекторов.

Владимир Жириновский предложил простить долги россиян по кредитам. На данный момент эта сумма достигает 40 миллиардов рублей. Глава ЛДПР считает, что в стране следует ликвидировать МФО и коллекторские агентства. Об этом политик написал в своем аккаунте в Twitter.
 
Спикер заявил, что из-за деятельности этих компаний население оказалось в трудном финансовом положении. Депутат Госдумы заявил, что микрофинансовые организации загнали граждан страны в кабальные условия.

Ранее Piter.tv писал о том, что Жириновский объяснил свои слова о "крепостных и холопах".

Фото: Twitter/Владимир Жириновский

Видео: Instagram/zhirinovskiy

Теги: владимир жириновский, долги, кредиты, мфо
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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