Жириновский объяснил свои слова о "крепостных и холопах"

Поведение политика во время прогулки по центру Москвы вызвало вопросы.

Владимир Жириновский прокомментировал свои слова о "крепостных и холопах". Так лидер ЛДПР назвал россиян, которым раздавал деньги 6 января на Красной площади в Москве.

По мнению политика, нет ничего плохого в том, чтобы называться "крепостными и холопами", процитировало "РИА Новости". Жириновский считает, что все граждане являются "холопами" — бесправными, безлошадными и бесквартирными.

Крепостным правом он назвал зависимость, которая образуется между детьми и родителями.



Очевидцы рассказали, что помимо купюр номиналом 1000 рублей, Жириновский раздавал только что купленные сувениры и чебуреки.

Видео: YouTube / ЛДПР ТВ