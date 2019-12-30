Жириновский объяснил свои слова о "крепостных и холопах"

Владимир Жириновский прокомментировал свои слова о "крепостных и холопах". Так лидер ЛДПР назвал россиян, которым раздавал деньги 6 января на Красной площади в Москве.
По мнению политика, нет ничего плохого в том, чтобы называться "крепостными и холопами", процитировало "РИА Новости". Жириновский считает, что все граждане являются "холопами" — бесправными, безлошадными и бесквартирными.
Крепостным правом он назвал зависимость, которая образуется между детьми и родителями.
Очевидцы рассказали, что помимо купюр номиналом 1000 рублей, Жириновский раздавал только что купленные сувениры и чебуреки.
Видео: YouTube / ЛДПР ТВ
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