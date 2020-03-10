Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил избирать президента решением Госсовета. По его мнению, эту практику нужно будет ввести в 2024 году.
Политик предлагает, чтобы Госсовет выбирал "лучшую из предложенных ему кандидатур". Жириновский считает, что "хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет". Ведь, по его мнению, на выборы ходят "парикмахеры, манекенщицы, лесорубы".
А в Госсовет войдут "лучшие люди страны — ученые, депутаты, министры, губернаторы".
- Они все избраны. Вот пускай они и решают, кто будет главой государства, - сказал Жириновский.
Ранее он предложил провести досрочные выборы в Государственную Думу.
Обсуждение ( 2 )
Если президент будет назначаться учеными, депутатами, министрами, губернаторами, он будет иметь от всех ветвей власти политическую зависимость. По этой причине президент не сможет исполнять свою основную функцию верховного арбитра ветвей власти - по сути, не президент будет увольнять и утверждать любую из ветвей власти, а они его. Президентская ветвь власть при такой избирательной системе станет никому не нужной декорацией. А это неизбежно приведёт к повторению событий октября 1993 в Москве.
Поэтому президент должен избираться всенародно и никак иначе.
По какому критерию будут отбирать лучших? По национальности,по професии, по партийной принадлежности или по лояльности к существующей власти?