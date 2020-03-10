Ведь, по его мнению, на выборы ходят "парикмахеры, манекенщицы, лесорубы".

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил избирать президента решением Госсовета. По его мнению, эту практику нужно будет ввести в 2024 году.

Политик предлагает, чтобы Госсовет выбирал "лучшую из предложенных ему кандидатур". Жириновский считает, что "хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет". Ведь, по его мнению, на выборы ходят "парикмахеры, манекенщицы, лесорубы".

А в Госсовет войдут "лучшие люди страны — ученые, депутаты, министры, губернаторы".

- Они все избраны. Вот пускай они и решают, кто будет главой государства, - сказал Жириновский.

Ранее он предложил провести досрочные выборы в Государственную Думу.