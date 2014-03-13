Жириновский потребовал от Байдена прекратить "агрессивную риторику" в адрес России

Политик потребовал от Байдена прекратить издевательства над российским народом.

Лидер партии ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский обратился к американскому президенту Джо Байдену. Он сказал, что "агрессивная риторика и угрозы в адрес России недопустимы". Об этом политик заявил в эфире телеканала "Россия 1".

Жириновский потребовал от Байдена прекратить издевательства над российским народом.

Не надо издеваться над нами, не надо говорить, что весь народ российский пострадает! Ваш американский народ пострадает! Этого народа не будет, Америки не будет! Ты понял, Джо? Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР

Политик эмоционально призвал Кремль и президента РФ Владимира Путина к "жесткой линии" в отношениях с Вашингтоном.

Ранее мы сообщили, что Зеленский не исключил проведения референдума по Донбассу.

Видео: YouTube / ЛДПР-ТВ