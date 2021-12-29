Жириновский поддержал идею поставить оружие в ДНР и ЛНР

В ЛДПР оценили предложение Андрей Турчака.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал идею поставить оружие отдельных видов на территорию самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Такое заявление политик сделал в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live". По мнению гостя программы, такая военная поддержка поможет Луганской и Донецкой народным республикам повысить свою обороноспособность. Жириновский заметил, что предлагал это сделать и ранее.

Дайте вы нормальное оружие Донецку и Луганску, чтобы там никакие провокации были невозможны. Тогда мы боялись, что может быть большой конфликт. Сейчас нужно насытить самым современным и мощным оружием. Владимир Жириновский, глава ЛДПР

Напомним, что российский сенатор Андрей Турчак считает, что Москва должна оказать ЛНР и ДНР необходимую помощь в виде поставок вооружения. Это необходимо региону из-за существующей угрозы атаки со стороны Киева.

Козак не стал комментировать инициативу о поставках оружия в ЛНР и ДНР.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live

