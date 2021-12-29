Козак не стал комментировать инициативу о поставках оружия в ЛНР и ДНР

Замглавы администрации президента РФ не знает чем руководствовался сенатор, предложивший данный проект.

Заместитель начальника администрации президента России Дмитрий Козак не стал комментировать инициативу о поставках оружия на территорию самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Журналисты просили его оценить инициативу, озвученную сенатором Андреем Турчаком накануне встречи политических советников "нормандского формата" о необходимости предоставления ДНР и ЛНР оборонительного вооружения.

Это сегодня прозвучало, когда мы сидели за столом переговоров. Я это услышал только после окончания, поэтому ничего не могу прокомментировать. Дмитрий Козак, замглавы администрации Владимира Путина

По мнению российского сенатора Турчака, Москва должна оказать ДНР и ЛНР военную помощь в виде поставок отдельных видов вооружений из-за существующей угрозы со стороны Киева. Козак отметил, что Россия смогла купировать много различных инициатив по данному вопросу. При этом он не знает, чем именно руководствовался "господин Турчак", озвучивая свое предложение.

Козак: советники "нормандской четверки" провели инвентаризацию Минских соглашений.

Фото и видео: YouTube / Россия 24

