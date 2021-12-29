Козак: советники "нормандской четверки" провели инвентаризацию Минских соглашений

В Париже стороны договорились выполнять Минские соглашения вне зависимости от их интерпретации.

Заместитель главы администрации российского президента Дмитрий Козак заявил о том, что политические советники лидеров "нормандской четверки" провели инвентаризацию Минских соглашений. Такое заявление чиновник сделал по итогам встречи в рамках нормандского формата, в котором принимают участие РФ, Украина, Германия и Франция. Москва считает, что Киев должен самостоятельно осознать необходимость выполнения Минских соглашений.

Бессмысленно оказывать давление. Украина должна сама осознать, что им нужно урегулировать конфликт, завершить эту братоубийственную войну, нужно выполнить минские соглашения последовательно, без виляний, интерпретаций, изъятий и выборочного выполнения этих соглашений. Дмитрий Козак, замглавы администрации Владимира Путина

В России заметили, что вопрос вооружения Западом украинских военных не имеет никакого отношения к урегулированию конфликта на Донбассе. Страна призывает коллег отказаться от этого и завершить конфликт, чтобы поставляемое оружие не использовалось в братоубийственной войне.

Напомним, что переговоры политических советников проводились в Елисейском дворце в Париже. Состоялась первая более чем за год очная встреча дипломатов из всех четырех стран.Мероприятие длилось 8,5 часов.

Захарова назвала слова Зеленского о готовности к саммиту "нормандской четверки" популизмом.

Фото и видео: YouTube / Россия 24

