Жириновский: КПРФ не обращалась к ЛДПР по поводу поддержки запроса в Конституционный суд

Запрос касается запрета причастным к экстремизму людям участвовать в выборах.

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил, что КПРФ не обращалась к руководству партии по вопросу поддержки обращения в Конституционный суд страны по закону о запрете причастным к экстремизму людям участвовать в выборах. Об этом пишет ТАСС.

В очередной раз представители КПРФ ложную информацию дают, якобы мы свои подписи под обращением в Конституционный суд не дали в связи с законом о недопущении к выборам тех, кто был замешан в экстремизме. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР

Напомним, Жириновский считает, что детство нужно продлить до 30 лет. Он считает, средняя возрастная прослойка населения является самой "золотой". Жириновский призвал работать россиян, которым исполнилось 35 лет. По мнению лидера ЛДПР, на них возложены "все надежды".

Ранее Жириновский заявил о грядущей смене председателя КПРФ. По его словам, Геннадий Зюганов планирует взять самоотвод, а на его место выдвинут заместителя председателя Юрия Афонина.

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