Жильцы поврежденных квартир из-за пожара в доме Южно-Сахалинска получат помощь

Глава региона рассказал о выплатах, на которые могут рассчитывать пострадавшие жители.

Жильцы поврежденных квартир из-за пожара в доме Южно-Сахалинска получат финансовую помощь от региона. Об этом сообщил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко на встрече с пострадавшими. В настоящее время администрация продолжает оценивать число квартир, которых затронул огонь. Во временном пункте размещения остаются 13 человек, включая одного несовершеннолетнего. Остальные жильцы разместились у родственников.

Лимаренко уточнил, что властями будет выплачено по 20 тысяч рублей на человека, но не более 100 тысяч рублей на семью. Материальную помощь предоставят по заявлению, а организацией сбора документов займутся чиновники. Также по 50 тысяч рублей получат семьи с детьми, инвалидыI и II категории, неработающие пенсионеры и ветераны.

Компенсационная выплата на ремонт квартиры при предоставлении чеков составит до 100 тысяч рублей от Сахалинской области и еще дополнительно 100 тысяч рублей от администрации. Также по 50 тысяч рублей получат малообеспеченные семьи в рамках программы по социальной защите населения. Многодетная малообеспеченная семья получит 1 млн рублей.

На Сахалине машину скорой помощи достали из-под лавины.

Фото: Вконтакте/Валерий Лимаренко

