  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:14
52
nastya960
Код вставки плеера

На Сахалине машину скорой помощи достали из-под лавины

0 0

Водитель и фельдшер во время схода лавины успели пересесть в другой автомобиль.

Машину скорой помощи достали из-под снежной лавины на Сахалине. Фельдшер и водитель остались живы. Об этом рассказала пресс-служба Восточной горнорудной компании, чью технику использовали для вызволения кареты скорой.

Водитель и фельдшер во время схода лавины успели пересесть в другой автомобиль.

На погоду в Сахалинской области оказывает влияние мощный циклон, пришедший на острова с материка. Циклон принес порывистый ветер, порывы достигали 35 м/с, а также сильный мокрый снег.

Также ранее в Дагестане сошла снежная лавина.

Видео: Instagram / @sakhminzdrav

Теги: сахалин, скорая
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии