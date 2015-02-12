На Сахалине машину скорой помощи достали из-под лавины

Водитель и фельдшер во время схода лавины успели пересесть в другой автомобиль.

Машину скорой помощи достали из-под снежной лавины на Сахалине. Фельдшер и водитель остались живы. Об этом рассказала пресс-служба Восточной горнорудной компании, чью технику использовали для вызволения кареты скорой.

Водитель и фельдшер во время схода лавины успели пересесть в другой автомобиль.

На погоду в Сахалинской области оказывает влияние мощный циклон, пришедший на острова с материка. Циклон принес порывистый ветер, порывы достигали 35 м/с, а также сильный мокрый снег.

Также ранее в Дагестане сошла снежная лавина.

Видео: Instagram / @sakhminzdrav