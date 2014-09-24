Пострадавших в результате обрушения снежной массы нет.

В Дагестане сошла снежная лавина. Об этом сообщили специалисты из регионального ГУ МЧС России. Инцидент зафиксирован в Цунтинском районе. Частично зимние осадки перекрыли дорожное полотно "Кидеро-Шаури-Агвали" на 23-м километре.

В 10:20 по местному времени поступило сообщение о том, что сошла снежная лавина общим объёмом 45 тысяч квадратных метров. Лавина вышла на полотно дороги. Жертв и разрушений в результате схода лавины нет заявление ГУ МЧС по Дагестану

В экстренном ведомстве пояснили, что автомобилистов просят выбирать маршрут через объездную дорогу по Бежтинсому участку. В настоящее время последствия обрушения лавины расчищают семь человек личного состава ГУ МЧС и две единицы спецтехники. Работы будут вестись до 15 часов.

На Сахалине дома заметает снегом по крышу.

Видео: Telegram / Мобильный репортер official