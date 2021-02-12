В видео он якобы дает советы по устранению политических противников.

Чиновник в Дагестане запросил проверку видео с его словами об оппонентах. Председатель Народного Собрания по региону Хизри Шихсаидов отправил в Следственный комитет заявление с просьбой организовать проверку ролика, размещенного в социальных сетях. Ранее в Интернете распространилось видео, на котором Шихсаидов якобы говорит о методах борьбы с политическими оппонентами. В нем он учит коллег как избавляться от противников.

Найдём, как их убрать. У нас патронов много, наркотиков тоже... мы найдём у них наркотики речь "Хизри Шихсаидова" из ролика

Шихсаидов рассказал, что на видео его речь изменили при помощи хорошего монтажа и фантазии. Он просит надзорное ведомство проверить публикацию видеоролика на предмет наложения голосовых речей, которые не произносились чиновником. Глава НС Дагестана считает, что ролик порочит его достоинство и честь, а также подрывает репутацию.

Задержаны двое участников нападения на российских военнослужащих в 1999 году в Дагестане.

Фото: Instagram/khizri_shikhsaidov_

Видео: TG / LIFE SHOT