На Сахалине дома заметает снегом по крышу

Циклон в регионе успокоится к среде.

На Сахалине одноэтажные дома заметает снегом по крышу. Об этом журналистам "РИА Новостей" заявил глава Тымовского городского округа Сергей Лазарев.

В последние два года такого не было, а так обычно ежегодно у нас такое бывает. Просто раньше население более спокойно на это реагировало, или отвыкли, или теперь есть с кем делиться. Циклон вроде как, обещают, к завтрашнему утру успокоится Сергей Лазарев, мэр ГО Сахалина

По данным чиновника, регулярно в округе работает дорожная техника. Она очищает основные улицы, однако уже спустя час после уборки снег возвращается в прежних объемах. Лазарев добавил, что расчищаются подходы к поликлинике, хлебокомбинату. Он добавил, что техника ездит по кругу, а до отдаленных улиц она пока не добирается. Частично в районе нарушено электроснабжение. Энергетики не могут работать из-за сильных порывов ветра.

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Видео: Telegram / LIFE SHOT