Стали известны подробности инцидента.

На Сахалине вооруженные пистолетом подростки избили мужчину и ребенка. По данным местных журналистов, конфликт возникнул из-за того, что 16-летний подросток пнул 9-летнего мальчика ногой по лицу. Это происшествие заметили взрослые, которые решили заступиться за пострадавшего.

В СМИ объяснили, что группа из шести школьников в возрасте 15-16 лет подошли к дому своей знакомой. Они решили пострелять по двери подъезда из игрушечного пистолета. Затем подростки начали целиться по младшим детям. Жилец дома сделал замечание нарушителям спокойствия, но в ответ те нецензурно его обругали.После этого между юношей завязался конфликт с девятилетним, гулявшим неподалеку.

На данный момент известно, что родители пострадавшего мальчика отказались писать заявление в полицию, так как ребенок серьезно не пострадал. Решается вопрос о постановке на учет хулигана. Ранее он привлекал внимание полиции за употребление психотропных веществ. С остальными несовершеннолетними оперативники проведут профилактическую беседу.

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Фото и видео: Telegram/LIFE SHOT