На Сахалине 40 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине. Об это сообщают в пресс-службе правительства региона.
Несмотря на предупреждение об опасности, любители зимнего отдыха вышли на рыбалку.
цитата из сообщения правительства
Отмечается, что власти держат ситуацию на контроле. Причина инцидента — большая трещина на льду у села Стародубское Долинского района. Она появилась из-за сильного волнения в Охотском море.
Ранее Невский ССЗ передал заказчику паром "Адмирал Геннадий Невельской".
Видео: Telegram / LIFE SHOT
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все