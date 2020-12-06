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На Сахалине 40 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине

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Власти держат ситуацию на контроле.

На Сахалине 40 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине. Об это сообщают в пресс-службе правительства региона.

Несмотря на предупреждение об опасности, любители зимнего отдыха вышли на рыбалку.

цитата из сообщения правительства

Отмечается, что власти держат ситуацию на контроле. Причина инцидента — большая трещина на льду у села Стародубское Долинского района. Она появилась из-за сильного волнения в Охотском море.

Ранее Невский ССЗ передал заказчику паром "Адмирал Геннадий Невельской".

Видео: Telegram / LIFE SHOT

Теги: льдина, правительство сахалина, сахалин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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