Власти держат ситуацию на контроле.

На Сахалине 40 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине. Об это сообщают в пресс-службе правительства региона.

Несмотря на предупреждение об опасности, любители зимнего отдыха вышли на рыбалку. цитата из сообщения правительства

Отмечается, что власти держат ситуацию на контроле. Причина инцидента — большая трещина на льду у села Стародубское Долинского района. Она появилась из-за сильного волнения в Охотском море.

Ранее Невский ССЗ передал заказчику паром "Адмирал Геннадий Невельской".

Видео: Telegram / LIFE SHOT