Невский ССЗ передал заказчику паром "Адмирал Геннадий Невельской"

Судно будет обеспечивать транспортное сообщение между островом Сахалин и Курильскими островами.

Заказчик АО "Сахалинлизингфлот" получил в распоряжение паром "Адмирал Геннадий Невельской" проекта PV22. Строительством судна занимался Невский судостроительно-судоремонтный завод. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Судну предстоит круглогодично обеспечивать транспортное сообщение между островом Сахалин и Курильскими островами. Благодаря этому оборот пассажиров и грузов на курильской линии вырастет в три раза.

Суда проекта PV22 могут перевозить до 146 пассажиров. Кроме того, они транспортируют грузы, контейнеры и легковые автомобили. Паром "Адмирал Геннадий Невельской" в длину 75 метров, а в ширину – 16 метров. Его скорость составляет 14 узлов, а экипаж – 22 человека. Судно назвали в честь адмирала Геннадия Невельского, который исследовал Дальний Восток и был основателем города Николаевск-на-Амуре.

Ранее мы писали, что "Адмиралтейские верфи" спустили на воду ЛСП "Северный полюс".

Фото: пресс-служба Невского ССЗ